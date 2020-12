Premier League, colpaccio Ancelotti: l’Everton espugna Leicester

In Premier League, l’Everton allenato da Carlo Ancelotti ha vinto sul campo del Leicester per 2-0. Le reti di Richarlison e Holgate valgono tre punti molto pesanti, che arrivano dopo l’altrettanto pesante successo ottenuto sabato scorso contro il Chelsea. Con la vittoria di oggi, l’Everton scavalca il Chelsea (sconfitto anche ieri, in casa del Wolverhampton) e raggiunge al momento la quinta posizione a meno uno dal Leicester quarto. Nelle altre gare delle 19, l’Arsenal ha pareggiato 1-1 all’Emirates contro il Southampton e il Leeds di Bielsa ha vinto 5-2 contro il Newcastle.

Foto: Twitter Everton