Premier League, c’è l’ipotesi porte chiuse per il campionato

Al momento non sono previsti rinvii di gare in Premier League per l’emergenza Coronavirus, ma dall’Inghilterra non si escludono novità. Lo stesso Premier inglese, Boris Johnson, ha confermato questa mattina in conferenza stampa che il campionato è sotto osservazione. I vertici della Federcalcio inglese sono in fase di valutazione, ma avrebbero fatto sapere che eventualmente la misura delle porte chiuse dovrebbe essere limitata ad una sola giornata al massimo, contrariamente si potrebbe procedere alla sospensione per qualche settimana del campionato.