Premier League, cade ancora il Chelsea: vince il Brentford a Stamford Bridge (2-0). Tris del Nottingham al Brighton, vince il Liverpool

Sono appena terminate le sfide delle 20.30 di Premier League. Cade ancora il Chelsea: il Brentford vince 2-0 a Stamford Bridge grazie all’autorete di Azpilicueta e il gol di Mbuemo. Si ferma anche il Brighton di Roberto De Zerbi in casa del Nottingham Forrest: 3-1. Infine, il Liverpool vince 2-1 in casa del West Ham. Ancora in campo, invece, Manchester City e Arsenal (fischio d’inizio alle 21).

Nottingham Forrest – Brighton 3-1

Chelsea – Brentford 0-2

West Ham – Liverpool 1-2

Foto: Twitter Premier League