Si sono concluse da pochi minuti le partite delle ore 16 della tredicesima giornata di Premier League. Vittoria al debutto sulla panchina del Fulham per il tecnico Claudio Ranieri, che ha superato per 3-2 il Southampton. Successo in trasferta per Liverpool e Manchester City. I Reds hanno battuto il Watford mentre i Citizens hanno avuto la meglio per 4-0 sul West Ham. Pareggio senza reti per il Manchester United contro il Crystal Palace.

Foto: Twitter ufficiale Fulham