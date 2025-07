Premier League, asta per Rodrygo: il Tottenham si unisce alla corsa per il brasiliano

23/07/2025 | 10:25:03

La Premier League si prepara a una vera e propria battaglia di mercato per Rodrygo Goes. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, anche il Tottenham ha messo gli occhi sull’esterno offensivo del Real Madrid. Come rivelato ieri da Footmercato, il Liverpool ha avviato i primi contatti con l’entourage del brasiliano, sondando il terreno in vista di una possibile operazione. I Reds non sono però soli: gli Spurs, forti degli investimenti già compiuti con gli arrivi di Morgan Gibbs-White e Mohammed Kudus, sono pronti a rilanciare con decisione. Con più club pronti a muoversi concretamente, il futuro di Rodrygo potrebbe presto prendere la via della Premier League, in una corsa che si preannuncia agguerrita.

Foto: Instagram Real