Premier League, altri quattro positivi dopo il terzo giro di tamponi

Nuovo giro – il terzo – di test in Premier League e quattro nuovi giocatori risultati positivi, di tre diversi club. I tamponi analizzati sono stati in totale 1008 in questi ultimi test, contro i 996 analizzati nel secondo giro (con due positivi) e i 748 del primo (con sei positivi). I giocatori o i membri dello staff che si sono dimostrati positivi si auto-isoleranno per un periodo di sette giorni. Ricordiamo che in Inghilterra i calciatori e gli staff dei 20 club continueranno ad essere sottoposti due volte alla settimana a test anti-coronavirus.

