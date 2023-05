Premier League, al City basta Alvarez per battere il Chelsea (1-0)

Il tanto turnover non ferma il Manchester City che alla prima uscita ufficiale dopo la vittoria del campionato batte il Chelsea per 1-0. Decisivo il gol di Julian Alvarez al 12’ che servito da Palmer segna un rigore in movimento. Nella ripresa i padroni di casa trovano anche il secondo gol che viene annullato dal VAR per un tocco di mano da parte di Mahrez sull’azione del gol. Gli ospiti non si fanno mai vedere seriamente in avanti se non al 66’ con l’ex di turno Sterling che dopo aver calciato a botta sicura si trova Stones sulla linea a negargli la gioia del gol.

Alvarez fonte Manchester City Instagram