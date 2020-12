Premier League, al Chelsea non basta Giroud: solo un pari con l’Aston Villa

Nel secondo anticipo della sedicesima giornata di Premier League, il Chelsea non va oltre il pari con l’Aston Villa a Stamford Bridge. La squadra di Lampard non riesce a riscattarsi dopo la sconfitta del Boxing Day nel derby contro l’Arsenal. Blues avanti nel primo tempo, quando al 34′ Giroud è bravo a spingere di testa in rete un cross teso di Chilwell. Ma al quinto minuto della ripresa El Ghazi, appostato sul secondo palo e dimenticato dalla difesa dal Chelsea, è ben servito da Cash e segna il gol del definitivo pareggio. Le due squadre restano appaiate a 26 punti al quinto posto, ma i Villans devono recuperare ancora due partite.

Foto: L’Equipe