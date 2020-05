Premier League, 6 positivi al Coronavirus su 748 tra giocatori e staff tecnico

Sei positivi (di tre club diversi) in Premier League. È questo l’esito dei test del Coronavirus svolti negli ultimi giorni tra i calciatori e gli staff tecnici dei club del massimo campionato inglese. Lo ha reso noto la stessa Lega, con un comunicato ufficiale: “La Premier League può confermare che, tra domenica 17 maggio e lunedì 18 maggio, 748 giocatori e staff dei club sono stati testati per il Covid-19. Di questi, sei sono risultati positivi da tre club diversi. Giocatori o staff dei club che sono risultati positivi ora si auto-isoleranno per sette giorni”.

