Premier League 2025/26, si parte il 15 agosto: subito Manchester City-Tottenham

18/06/2025 | 10:51:37

La Premier League ha ufficializzato il calendario della stagione 2025/26, che scatterà il 15 agosto 2025 e si concluderà il 18 maggio 2026. Un campionato che promette scintille e tante sfide già dalle prime giornate. Si parte con un calendario fitto, che prevede due soste per le nazionali, una a novembre per la Coppa del Mondo in Nord America e una a marzo. Da segnalare fin da subito uno scoppiettante Manchester City-Tottenham Hotspur alla seconda giornata. Un dettaglio da non sottovalutare per le squadre impegnate anche nelle coppe europee. Come da tradizione, dicembre sarà un mese decisivo, con il Boxing Day e partite ogni pochi giorni, una vera maratona che può cambiare le sorti della stagione. La Premier League conferma anche le finestre per il mercato invernale, aperto a gennaio, che potrà influire sulle squadre in corsa per i titoli. L’ultimo turno è in calendario per il 18 maggio 2026, con potenziali verdetti all’ultima giornata. Le squadre lotteranno fino all’ultimo per scudetto, piazzamenti Champions e salvezza. In sintesi, una stagione che promette spettacolo, intensità e tante sorprese, con un calendario studiato per mantenere alta la tensione fino all’ultimo minuto. Foto: Premier League – Twitter