Le formazioni ufficiali di United-Chelsea: out Kanté e Pulisic, c’è Maguire

Il big match della prima giornata di Premier League è alle porte e i due allenatori hanno già scelto i giocatori che comporranno gli undici iniziali di questo Manchester United-Chelsea. Tra i padroni di casa si vedono subito in difesa i due nuovi acquisti Maguire e Wan-Bissaka, mentre tra le fila dei Blues non ce la fa a rientrare in tempo Kanté. In mediana ci sarà allora un ex-Academy come Mount, in avanti Abraham. Non esordirà dal 1′ invece Pulisic. Queste le scelte di Solskjaer e Lampard:

Manchester United (4-3-3): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Andreas Pereira, McTominay, Pogba; Lingard, Rashford, Martial. Allenatore: Solskjaer

Chelsea (4-3-1-2): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson; Kovacic, Jorginho, Mount; Barkley; Pedro, Abraham. Allenatore: Lampard

Foto: Independent