Premier, l’Aston Villa crede ancora alla Champions: battuto il Fulham 1-0

03/05/2025 | 15:40:24

Successo importante per l’Aston Villa in Premier League. Nel lunch match, la compagine di Emery batte 1-0 il Fulham e rilancia la corsa verso la Champions della compagine di Birmingham.

Basta un gol del solito ottimo Tielemans per avere ragione del Fulham. Gara decisa al 12′. Un successo che proietta l’Aston Villa a 60 punti, al quinto posto, ma in attesa delle concorrenti. Ricordiamo che in Premier c’è addirittura la chance di 6 squadre in Champions. 6 con il campionato, una con l’Europa League (possibile finale tra due inglesi).

Foto: sito Aston Villa