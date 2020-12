Premier, Lacazette regala i tre punti all’Arsenal. Leeds a valanga sul West Bromwich

Sono terminate le gare delle 19.00 valide per il sedicesimo turno di Premier League, spicca il successo dell’Arsenal sul difficile campo del Brighton & Hove Albion, 1-0 deciso da Alexander Lacazette, al 66′ il francese ha superato il portiere Sanchez al primo pallone toccato dopo il suo ingresso in campo. Vittoria importantissima per la squadra di Arteta, vista la particolare situazione di classifica, ora i Gunners sono tredicesimi con 20 punti.

Il Leeds United di Bielsa cala il pokerissimo sul campo del West Bromwich, 5-0 pesante rifilato al team allenato da Sam Allardyce, subentrato da poche settimane a Bilic. Apre le marcature una clamorosa autorete di Sawyers, poi Alioski, Harrison, Rodrigo e Raphinha.

Pareggio a reti bianche tra Southampton e West Ham United, vince di misura il Burnley sullo Sheffield United grazie al gol di Ben Mee.

Tutti i risultati:

Brighton & Hove Albion-Arsenal 0-1

Burnley-Sheffield United 1-0

Southampton-West Ham United 0-0

WBA-Leeds United 0-5

Foto: Twitter ufficiale Arsenal