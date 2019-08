Premier, la VAR strozza l’urlo in gola al City: è 2-2 con il Tottenham

Gabriel Jesus fa esplodere l’Etihad nei minuti di recupero, ma è tutto vano. La VAR ravvede un tocco con la mano e l’arbitro annulla il gol-vittoria. Finisce 2-2 il big match della seconda giornata di Premier League tra Manchester City e Tottenham. I padroni di casa vanno in vantaggio per due volte grazie ai gol di Sterling e Aguero ma vengono puntualmente recuperati prima da Lamela e poi dal subentrato Lucas Moura. Ora entrambe le formazioni salgono a quattro punti in classifica dopo due giornate. Da segnalare l’alterco tra Guardiola e Aguero al momento della sostituzione dell’argentino per permettere l’ingresso proprio di Gabriel Jesus: sono cose di campo che quasi sempre si appianano immediatamente, ma con il gol annullato la VAR ha negato a Pep anche la soddisfazione di poter dire al Kun: “Te l’avevo detto”.

Foto: twitter Spurs