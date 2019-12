Premier: Kane salva il Tottenham contro il Norwich, il Leicester consolida il 2° posto

Sono terminate anche le gare delle 18:30 valide per la 20esima giornata di Premier. Il Tottenham di Mourinho pareggia in casa del Norwich ultimo in classifica rimontando due volte grazie alle reti di Eriksen e Kane, quest’ultimo decisivo dal dischetto all’84’ (Vrancic e un autogol di Aurier per i padroni di casa), mentre il Leicester passa sul campo del West Ham grazie a Iheanacho e Gray, con le Foxes che consolidano il secondo posto in classifica.

Foto: Twitter ufficiale Champions League