Premier, Juric retrocesso con 7 giornate di anticipo. Cade il Liverpool

Concluse le gare del pomeriggio in Premier che decretano il primo verdetto. A 7 giornate dalla fine retrocede il Southampton di Juric, battuto 3-1 dal Tottenham. In vetta, crolla il Liverpool che cade 3-2 in casa del Fulham, ma il +11 sull’Arsenal è certamente rassicurante. Brutto 0-0 tra Brentford e Chelsea.

Questi i risultati:

Brentford-Chelsea 0-0

Fulham-Liverpool 3-2

Tottenham-Southampton 3-1

Ore 17.30 Manchester United-Manchester City

Foto: Instagram Southampton