Premier, il West Ham cede sul campo del Newcastle (3-2) e complica i sogni Europei

Dopo due vittorie consecutive, il West Ham cede sul campo del Newcastle per 3-2 e complica i suoi sogni di Champions. Prima frazione che termina 2-0 grazie all’autorete di Diop e al gol di Joelinton. Nella ripresa gli Hammers sono rientrati in partita nel giro di 5′ con Diop e il solito Lingard, ma Willock ha deciso la gara col suo gol al minuto 83.

Ora il West Ham è ancora quarto, ma il Chelsea è a una lunghezza ed il Liverpool a tre, entrambi con una gara in meno.

Foto: Twitter Premier League