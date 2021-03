Premier, il West Ham batte il Leeds 2-0 e mantiene vive le speranze Europee

Il West Ham vince 2-0 in casa contro il Leeds di Marcelo Bielsa, nella gara valida per il 27° turno di Premier League. Decisivi i gol di Lingard al 21′, subito dopo aver sbagliato un calcio di rigore, e di Dawson al 28′.

Gli Hammers sono al quinto posto a quota 48 punti e con questo successo mantengono vive le speranze di concludere la stagione con una qualificazione in Europa. Non sarà semplice con Tottenham, Liverpool e Arsenal alle calcagna ma la squadra di David Moyes sta disputando una grandissima annata e meriterebbe un simile traguardo.