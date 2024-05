Sei sfide di Premier giocate con inizio alle ore 16: pari per 1-1 tra Newcastle e Brighton, il Tottenham che sconfigge 2-1 il Burnley mantenendo vivo il sogno Champions, poi Everton-Sheffield United 1-0, Bournemouth-Brentford 1-2, West Ham-Luton Town 3-1 (rischia di essere sprecata l’ultima occasione per gli ospiti per centrare la salvezza) e Wolverhampton-Crystal Palace 1-3.

In classifica, il Tottenham tiene vive le speranze Champions, il Luton si avvicina alla retrocessione.

