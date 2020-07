Premier, il Tottenham stende l’Arsenal: Mourinho festeggia nel derby

Nella gara del pomeriggio al “Hotspur Stadium“, a festeggiare è Jose Mourinho che in rimonta si intasca il derby di Londra contro l’Arsenal. Il Tottenham, dopo esser passato in svantaggio con il gol di Lacazette al 16′ che ha portato in avanti i gunners, ha saputo tenere alta l’attenzione e appena qualche minuto dopo ha pareggiato subito con Son. Nella ripresa a pochi minuti dal triplice fischio, Alderweireld ha completato la rimonta degli spurs regalando al tecnico portoghese il derby di Londra. Tottenham che sale così a 52 punti scavalcando proprio l’Arsenal.

Foto: profilo twitter Tottenham