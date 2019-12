Premier: il Tottenham di Mourinho vince e vede il quarto posto. Rallenta lo United

Il Tottenham va. La squadra di Mourinho batte a domicilio il Wolverhamtpon nei minuti di recupero e si avvicina al quarto posto, ora distante 3 lunghezze. Per gli Spurs, nella 17esima giornata di Premier League, è decisiva la rete di Vertonghen al 91′ dopo il botta e risposta tra Lucas e Traorè. Rallenta, invece, il Manchester United: i Red Devils di Solskjaer pareggiano in casa contro l’Everton 1-1, a segno Greenwood in risposta all’autogol di Lindelof.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham