Premier, il Tottenham cade contro il Newcastle. Sconfitta interna per Conte (1-2)

Cade il Tottenham di Conte, alla seconda sconfitta di fila dopo la batosta contro il Manchester United in settimana. Gli Spurs si arrendono in casa per 2-1 contro il Newcastle, in uno scontro diretto per la Champions, un 1-2 molto pesante per gli ospiti.

Newcastle che ha controllato la gara, portandosi in vantaggio con Wilson e raddoppiando con Almiron.

La reazione del Tottenham è arrivata, con Kane nella ripresa che ha riaperto i giochi al 54′.

Nonostante i tentativi finali, è arrivato il ko per gli Spurs, che restano a 23 punti, con il Newcastle che sale al quarto posto a quota 21.

Foto: twitter Tottenham