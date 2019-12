Premier, il nuovo anno si apre coi botti: City-Everton e Ancelotti sfida Guardiola. Il programma

Il calcio inglese non si ferma, in Premier League il nuovo anno si apre coi botti: domani si disputeranno quattro partite. Si comincia all’ora di pranzo con Brighton-Chelsea. Nel pomeriggio, alle 16, il Tottenham di José Mourinho affronterà in trasferta il Southampton. Alle 18 il Manchester City di Pep Guardiola, terzo in classifica dietro il Leicester, ospiterà l’ostico e nuovo Everton di Carlo Ancelotti che, dopo aver ottenuto sei punti nelle prime due uscite con i Toffees, sfida il l’emergente e altrettanto vincente collega catalano con l’obiettivo di calare il tris di successi violando l’Etihad Stadium. Infine, alle 21, il match tra Arsenal e Manchester United. Giovedì 2 gennaio, alle 21, il super Liverpool di Jurgen Klopp se la vedrà con il sorprendente Sheffield United di Chris Wilder. A seguire il programma completo della 21esima giornata:

Burnley-Aston Villa

Brighton-Chelsea

Newcastle-Leicester

Southampton-Tottenham

Watford-Wolverhampton

Manchester City-Everton

West Ham-Bournemouth

Norwich-Crystal Palace

Arsenal-Manchester United

Liverpool-Sheffield

