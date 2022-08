Premier, il Manchester City si salva contro il Newcastle. E’ 3-3 in rimonta al St. James’ Park

Gol e spettacolo al St. James’ Park tra Newcastle e Manchester City: ne viene fuori un pirotecnico 3-3 con tanto rammarico per i bianconeri padroni di casa, avanti anche 3-1, grazie alle reti di Almiron, Wilson e Trippier dopo l’iniziale vantaggio di Gundogan. Nella ripresa ci hanno pensato Haaland e Bernardo Silva a ristabilire la definitiva parità, evitando il k.o. a Guardiola e conservando l’imbattibilità in campionato dei campioni in carica, che ora sono a 7 punti, insieme al Tottenham di Conte.

Foto: twitter City