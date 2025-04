Premier, Il Manchester City al 95′ batte l’Aston Villa. Guardiola è terzo

Il Manchester City all’ultimo secondo batte l’Aston Villa nell’anticipo della 34ª giornata di Premier League. 2-1 il punteggio finale in favore dei Citizens con il gol vittoria di Matheus Nunes arrivato in pieno recupero. La squadra di Guardiola era passata in vantaggio grazie alla rete di Bernardo Silva, con i Villains che avevano trovato il pari grazie al rigore trasformato da Rashford. Con questa vittoria il City sale al terzo posto con 61 punti.

Foto: sito Manchester City