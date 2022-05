Premier, il Liverpool vince 2-1 a Southampton e si porta a -1 dal City. Decisiva l’ultima giornata

Il Liverpool si regala la chance finale per provare a vincere la Premier League, portandosi a -1 dal Manchester City di Guardiola, grazie al successo in rimonta in casa del Southampton.

Reds non brillantissimi, senza Salah, infortunatosi nella finale di FA Cup. Southampton, quasi salvo, ma non ancora matematicamente, in vantaggio al 13′ con Redmond.

Il Liverpool reagisce, pareggiando con Minamino al 27′ e trovando la rete del 2-1 con Matip al 67′.

Reds che salgono quindi a 89 punti, contro i 90 del Manchester City e ora ultima giornata.

Guardiola ospiterà in casa l’Aston Villa, con Gerrard che proverà a fare un regalo al suo caro ex club. Il Liverpool ospita ad Anfield il Wolverhampton senza più obiettivi.

Foto: Twitter Liverpool