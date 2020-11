Premier, il Liverpool viene raggiunto all’ultimo respiro dal Brighton

Altro passo falso per il Liverpool di Klopp: dopo la sconfitta con l’Atalanta in settimana, soltanto un pareggio sul campo del Brighton & Hove Albion.

I padroni di casa hanno fallito un rigore con Maupay nel primo tempo, giocatore che è dovuto uscire poco dopo per un problema muscolare. Diogo Jota ha sbloccato la gara al 60′ e dopo il raddoppio di Manè annullato dal Var è arrivata la risposta del Brighton in pieno recupero, grazie ad un altro calcio di rigore, questa volta trasformato da Pascal Gross.

I Reds salgono a quota 21 punti, il Tottenham segue ad una lunghezza e domani potrà tentare il sorpasso contro il Chelsea.

Foto Klopp: Twitter ufficiale Liverpool