Premier: il Liverpool stende l’Arsenal, 3-0 all’Emirates e il quarto posto si avvicina

Successo netto per il Liverpool di Jurgen Klopp, che all’Emirates stende per 3-0 l’Arsenal. Le firme sono del lusitano Diogo Jota (doppietta) e di Mohamed Salah. I Gunners si ritrovano tristemente a metà classifica, con gli stessi punti del Leeds. I Reds si avvicinano al quarto posto e alla qualificazione in Champions, complice anche il ko odierno del Chelsea contro il WBA: ora la squadra di Tuchel è a due lunghezze.

Foto: Twitter personale Jota