Premier, il Liverpool si prende il derby e la quinta vittoria di fila: Gravenberch ed Ekitike stendono l’Everton
20/09/2025 | 15:54:22
Continua la marcia trionfale del Liverpool in Premier League. Sono 5 vittorie su 5 per i Reds, che sono sempre in vetta a punteggio pieno.
I reds battono 2-1 l’Everton. Decidono le reti di Gravenberch ed Ekitike che risolvono la pratica dopo mezz’ora. Gol della bandiera per l’Everton con Gueye al 58′. Liverpool che sale a 15 punti, Everton che resta a 7.
Foto: sito Liverpool