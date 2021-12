Premier, il Liverpool rimonta il Newcastle (3-1). Chelsea stoppato dall’Everton (1-1)

Nonostante il momento particolare causato dal diffondersi del Covid-19, si sono disputate due gare questa sera in Premier League. Solo un pari a Stamford Bridge per il Chelsea contro l’Everton di Rafa Benitez: a Mason Mount al 70′ risponde Jarrad Branthwaite quattro minuti più tardi.

Il Liverpool rimonta dopo lo schock iniziale causato dal gol di Shelvey al 7′, Jota e Salah mandano i Reds al riposo in vantaggio. Alexander-Arnold cala il tris nel finale.

La squadra di Klopp sale a quota 40 punti e si riporta a -1 da Manchester City, primo in classifica. Il Chelsea resta al terzo posto con 37 punti. Foto: Twitter Newcastle