Premier, il Liverpool parte forte: 4-1 al Norwich. Si ferma Alisson

Buona la prima per il Liverpool di Jurgen Klopp. Al debutto nel nuovo campionato di Premier League, i Reds campioni d’Europa schiantano i neo promossi del Norwich con un roboante 4-1: prima l’autorete di Hanley, poi le reti di Salah, Van Dijk e Origi; nel secondo tempo i Canaries accorciano le distanze con Pukki ma non basta per evitare la sconfitta ad Anfield. Da segnalare l’infortunio accordo ad Alisson, costretto a lasciare il campo al 39′ per un problema a un polpaccio.

Up and running… Get in, Reds 🔴 — Liverpool FC (@LFC) August 9, 2019

Foto: Twitter ufficiale Liverpool