Premier, il Liverpool non sa più vincere: il Fulham sbanca Anfield con Lemina

Sesto ko in sette partite, il nono stagionale. Il Liverpool perde anche contro il Fulham, e rimane ancora a secco di vittoria nel 2021 ad Anfield, che mai come in questo periodo sembra maledetto per la squadra di Klopp. 6° ko consecutivo in casa, e una vittoria che fra le mura amiche manca addirittura dal dicembre scorso, quando si impose per 2-1 contro il Tottenham. Decisiva la rete dell’ex Juventus Mario Lemina nel primo tempo. Situazione davvero complicata per i Reds, ora settimi in classifica: il quarto posto è a soli 4 punti, ma i campioni d’Inghilterra in carica stanno attraversando uno dei momenti più complicati degli ultimi anni. Vittoria fondamentale per i Cottagers, che si riportano in piena lotta salvezza.

Foto: twitter Fulham