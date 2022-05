Premier, il Liverpool non molla e batte in rimonta l’Aston Villa 2-1. Agganciato momentaneamente il City

Il Liverpool non si arrende nella rincorsa al Manchester City in Premier. I Reds, dopo il passo falso con il Tottenham, battono in rimonta 2-1 l’Aston Villa del grande e amatissimo ex, Steven Gerrard.

Un 2-1 che consente a Klopp e i suoi uomini di appaiare il Manchester City in vetta a quota 86, ovviamente con una gara in più, visto che il City scenderà in campo domani contro il Wolverhampton.

Gara che ha visto l’Aston Villa passare in vantaggio al 3′ con Douglas Luiz. Rimonta dei Reds firmata da Matip al 6′ e con il gol vittoria di Mané al 65′, che tiene ancora vive le speranze del Liverpoll in Premier.

Foto: Twitter Liverpool