Premier, il Liverpool manca l’allungo. Pareggio contro il Newcastle (0-0)

Non va oltre lo 0-0 il Liverpool sul campo del Newcastle United, 11 tiri e il 74% di possesso palla non sono bastati alla squadra di Klopp per andare a segno ed è arrivato il secondo pareggio consecutivo dopo quello contro il WBA di pochi giorni fa. Darlow è miracoloso su Salah e Firmino, grandissima parata anche quella di Alisson su Schar, unico intervento del match per il brasiliano ma decisivo.

I Reds chiudono il 2020 al primo posto con 33 punti, segue il Manchester United a 30, ma gli uomini di Solskjaer hanno una partita in meno. Il Newcastle è quattordicesimo a quota 19.

Foto: Liverpool sito ufficiale