Premier: il Liverpool espugna lo Stamford Bridge e vola a punteggio pieno. Incredibile rimonta dell’Arsenal

Dopo il pareggio tra Crystal Palace e Wolverhampton e la sconfitta esterna del Manchester United sul campo del West Ham, la Premier League dà vita ad altre due sfide molto interessanti. Allo Stamford Bridge il Liverpool doma 2-1 il Chelsea andando in doppio vantaggio con le reti di Alexander-Arnold e Firmino prima che Kanté accorci nella ripresa. Non lontano, l’Arsenal va sotto contro l’Aston Villa prima di punteggio e poi numericamente per l’espulsione di Maitland-Niles, poi recupera con il rigore di Pepé, va ancora sotto con Wesley e infine compie l’impresa ribaltando grazie ai gol di Chambers e Aubameyang.

ore 15

Crystal Palace-Wolverhampton 1-1 (aut. Dendoncker – Jota)

West Ham-Manchester United 2-0 (Yarmolenko, Cresswell)

ore 17:30

Arsenal-Aston Villa (Pepé rig, Chambers, Aubameyang – McGinn, Wesley)

Chelsea-Liverpool 1-2 (Kanté – Alexander-Arnold, Firmino)

Foto: twitter Liverpool