Premier: il Liverpool a caccia dell’aritmetica, il primo scoglio è il derby con l’Everton di Ancelotti

Il Liverpool ha dominato l’attuale edizione della Premier League e ora va a caccia dell’aritmetica per la conquista di quel titolo che gli manca dal 1990. La certezza non potrà arrivare già al termine del derby contro l’Everton, vista la vittoria del Manchester City sull’Arsenal nel recupero di mercoledì scorso: per festeggiare con 8 turni di anticipo la squadra di Klopp – capolista con 22 lunghezze di vantaggio sulla squadra di Guardiola – deve vincere contro l’Everton di Ancelotti, il primo scoglio per l’aritmetica, e sperare che il City perda il posticipo del giorno successivo contro il Burnley. In caso contrario la festa sarebbe semplicemente rimandata di qualche giorno. In ogni caso, il countdown in casa Liverpool è già partito…

Foto: Twitter ufficiale Liverpool