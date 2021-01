Premier, il Leicester stende il Chelsea e vola in vetta grazie a Ndidi e Maddison (2-0)

Continua la diciottesima giornata di Premier League, il West Ham supera 2-1 il WBA nel match delle 19.00, mentre il Leicester stende il Chelsea per 2-0 grazie a Ndidi e Maddison e conquista la vetta momentanea del campionato. Domani scenderà in campo il Manchester United sul campo del Fulham per il controsorpasso.

I Blues rimangono ottavi ma potrebbero perdere altre due posizioni da parte di Southampton e Aston Villa.

Ecco i risultati dettagliati:

West Ham-West Bromwich 2-1 (46′ p.t. Bowen, 51′ Pereira (WBA), 66′ Antonio)

Leicester-Chelsea 2-0 (6′ Ndidi, 41′ Maddison)

Foto: Maddison Twitter personale