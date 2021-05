Vittoria esterna del Burnley in casa del Fulham. A Craven Cottage si giocava la gara valida per la 35a giornata di Premier League e gli uomini di mister Dyche si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Westwood al 35′ e del solito Wood al 44′. Fulham retrocesso matematicamente in Championship, sono soltanto 27 i punti dei bianconeri e la quartultima è a ben dieci lunghezze.