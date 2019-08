Premier: il City vince 4-0, che beffa per il Chelsea! Bene Leicester e West Ham

Sono ben sette le partite disputate questo pomeriggio nella quarta giornata di Premier League. A rompere il ghiaccio è stato il Manchester United alle 13:30, fermato sull’1-1 in casa del Southampton. Alle 16:00 si sono invece disputate le restanti gare. I cugini del City stravincono per 4-0 sul Brighton, bene anche il Leicester che passa 3-1 contro il Bournemouth. Vince 2-0 il West Ham sul Norwich, 1-0 invece del Crystal Palace che tira un sospiro di sollievo al 96′, quando all’Aston Villa viene annullato un gol. Newcastle e Watford si bloccano sull’1-1, mentre mastica davvero amaro il Chelsea di Lampard. Passati in doppio vantaggio, i Blues subiscono il gol che riapre il match a inizio ripresa e al 90′ vengono raggiunti dallo Sheffield United per colpa di un’autorete di Zouma. Tutti i risultati e i marcatori del pomeriggio:

ore 13:30 Southampton-Manchester United 1-1 (Vestergaard – James)

ore 16:00 Chelsea-Sheffield United 2-2 (Abraham 2 – Robinson, Zouma aut.)

ore 16:00 Crystal Palace-Aston Villa 1-0 (Ajew)

ore 16:00 Leicester-Bournemouth 3-1 (Vardy 2, Tielemans – Wilson)

ore 16:00 Manchester City-Brighton 4-0 (De Bruyne, Aguero 2, Bernardo Silva)

ore 16:00 Newcastle-Watford 1-1 (Schar – Hughes)

ore 16:00 West Ham-Norwich 2-0 (Haller, Yarmolenko)

ore 18:30 Burnley-Liverpool

Foto: twitter Sheffield United