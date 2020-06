Premier, il City travolge l’Arsenal 3-0. Incubo David Luiz: liscio, rosso e rigore

Il Manchester City strapazza l’Arsenal nel recupero della 29esima giornata di Premier League. All’Etihad Stadium finisce 3-0 grazie alle reti di Sterling, De Bruyne e Foden. Disastrosa la partita di David Luiz: liscio clamoroso a fine primo tempo in occasione del primo gol dei Citizens, poi fallo da rigore e rosso che ha consegnato il 2-0 alla squadra di Guardiola. Il City festeggia nel migliore dei modi il ritorno in campo, per l’Arsenal è notte fonda.

1. Liverpool 82

2. Manchester City 60

3. Leicester 53

4. Chelsea 48

5. Manchester United 45

6. Sheffield United 44

7. Wolverhampton 43

8. Tottenham 41

9. Arsenal 40

10. Burnley 39

11. Crystal Palace 39

12. Everton 37

13. Newcastle 35

14. Southampton 34

15. Brighton 29

16. West Ham 27

17. Watford 27

18. Bournemouth 27

19. Aston Villa 26

20. Norwich 21

Foto: Twitter ufficiale Manchester City