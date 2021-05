Premier, il City passa sul campo del Crystal Palace (2-0). Domani può festeggiare il titolo in caso di ko dello United

Ennesimo successo in Premier per il Manchester City di Guardiola, 2-0 a Selhurst Park contro il Crystal Palace maturato tutto nella ripresa: reti di Sergio Aguero e Ferran Torres al 57′ e al 59′. Ora il vantaggio sullo United è di 13 punti, in attesa dei Red Devils che domani ospiteranno il Liverpool. Se la squadra di Solskjaer dovesse perdere, i Citizens sarebbero campioni con quattro giornate d’anticipo.

Foto: Twitter Champions League