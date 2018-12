Premier, il City è inarrestabile: Sané-Mahrez piegano il Watford, Guardiola allunga in vetta

Si sono concluse tutte le gare in programma stasera, valide per il turno infrasettimanale della 15esima giornata di Premier League. Il Manchester City di Guardiola prosegue la propria marcia inarrestabile e, grazie ai gol di Sané e Mahrez, mette pressione al Liverpool secondo in classifica allungando momentaneamente a cinque i punti di distanza. Nelle altre partite, il Bournemouth supera 2-1 l’Huddersfield e vola momentaneamente al sesto posto, mentre il Brighton travolge il Crystal Palace nonostante l’inferiorità numerica. Punti salvezza in palio in West Ham-Cardiff: la doppietta di Perez e la rete di Antonio fanno sorridere i padroni di casa.

BOURNEMOUTH-HUDDERSFIELD 2-1 [5′ Wilson (B), 22′ Fraser (B), 38′ Kongolo (H)]

BRIGHTON-CRYSTAL PALACE 3-1 [24′ Murray (B), 31′ Balogun (B), 49′ Andone (B), 81′ rig. Milivojevic (C)]

WEST HAM-CARDIFF 3-1 [49′ Perez (W), 54′ Perez (W), 61′ Antonio (W), 96′ Murphy (C)]

WATFORD-MANCHESTER CITY 1-2 [40′ Sane (M), 51′ Mahrez (M), 85′ Doucouré (W)]

Foto: Twitter ufficiale Manchester City