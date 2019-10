Premier: il Chelsea cala il poker al Burnley, tripletta di Pulisic

Il Chelsea vince facile sul campo del Burnley per 2-4. Apre le marcature Pulisic al 21, l’americano di origini croate si ripete al 45′ e in avvio di ripresa. Al 58′ va a segno anche Willian e nel finale giungono le reti di Rodriguez e McNeil che riaprono invano l’incontro. Lampard vola al terzo posto agganciando il Leicester a quota 20, il Burnley resta fermo in un undicesima posizione con 12 punti.

Foto: Chelsea Twitter