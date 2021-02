Premier, il Chelsea batte il Newcastle 2-0. Timo Werner torna al gol dopo 14 gare a secco

Vince il Chelsea a Stamford Bridge, 2-0 al Newcastle confezionato tutto nel primo tempo: apre Giroud al 31′, poco dopo si sblocca Werner al 39′. Il tedesco non andava in rete dal 7 novembre, 3 mesi e 14 partite di Premier League fa.

I Blues tengono così il passo del West Ham al quarto posto a quota 42, gli Hammers hanno steso lo Sheffield per 3-0. Il Newcastle è diciassettesimo con 25 punti, a sette lunghezze dalla zona retrocessione.

Foto: Twitter Chelsea