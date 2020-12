Premier, i club chiedono la sospensione del campionato, ma la Lega si oppone

Momento complesso in Inghilterra, con il Covid-19 che sta correndo in maniera esponenziale in questi giorni. La settimana di Natale è stata tra le più contagiose da sempre, tra i club a farne le spese c’è stato il Manchester City, costretto a rinviare la gara con l’Everton di Ancelotti. Diciamo che un pò quanto accaduto in Italia, tra ottobre e novembre, sta accadendo ora nella Premier.

Le aperture di stamani dei giornali britannici erano tutte uguali, ovvero, la richiesta dei club di fermarsi.

Il Mirror scrive: “Tieni duro, calcio”

Aumenta la preoccupazione in Premier per l’incremento di contagi tra i calciatori. Ci sarebbero stati dei meeting segreti tra i club per l’interruzione del campionato, ma l’input dei vertici è chiaro: lo spettacolo deve continuare.

Così il Daily Star: “Sospendete la stagione”

Anche qui il tema centrale è la richiesta dei club di Premier League, che vorrebbero un’interruzione del campionato, ma la Premier League si oppone. E in taglio alto c’è spazio per il grido d’allarme di Sam Allardyce.

Il Daily Express scrive: “The Show Must go on” riprendendo un vecchio titolo dei Queen.

“Lo spettacolo deve continuare”, quindi. La Lega si oppone a qualsiasi richiesta di interruzione del campionato.

Foto: Logo Premier League