Premier, Hudson-Odoi positivo al Coronavirus. Chelsea ed Everton in quarantena

Nuovo caso di Coronavirus nel mondo del calcio. Si tratta di Callun Hudson-Odoi, giovane attaccante del Chelsea, come riferito dallo stesso club inglese. “Grazie per tutti i messaggi. Mi sento bene e spero di vedervi presto”, le parole di Hudson-Odoi. Intanto, i giocatori della prima squadra e lo staff tecnico sono in quarantena, stessa sorte anche per Arsenal (dopo la positività di Arteta) ed Everton per un sospetto contagio di un giocatore dei Toffees non ancora rivelato.

