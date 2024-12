Torna a sorridere il Manchester City di Pep Guardiola che vince 2-0 in casa del Manchester City. Un gol per tempo per i citiziens, con Savinho che apre le marcature al 21′ e Haaland chiude i conti al 74′. Il City respira e dà ossigeno alla classifica. Gli uomini di Guardiola salgono a 31 punti al quinto posto, a -4 dal Chelsea quarto.

Foto: sito Manchester City