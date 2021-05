Premier, Guardiola nominato Manager of the Year. Ha vinto due trofei

Pep Guardiola è stato nominato Manager of the Year dopo la straordinaria annata col suo Manchester City, successo in Premier League con 12 punti di vantaggio sui cugini dello United, in aggiunta c’è la quarta Carabao Cup consecutiva. Il prossimo fine settimana potrà chiudere il cerchio vincendo la finale di Champions League contro il Chelsea. Queste le parole dello spagnolo: “Sono felice di aver vinto questo premio per la seconda volta, ma è possibile solo se sei circondato dai migliori professionisti. I miei giocatori sono stati fantastici: la loro dedizione e professionalità non sono mai mancate, neppure in questa che è stata la stagione più difficile che abbiamo vissuto. E anche il mio staff merita tutti gli elogi. Sono così fortunato ad avere una squadra di persone che dà tutto, ogni singolo giorno, per assicurarsi che il Manchester City sia al top. Questo premio è dedicato e condiviso con loro”.

Foto: Twitter Man City