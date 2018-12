Premier: il Fulham di Ranieri pareggia col Leicester. Vincono Liverpool e Tottenham, 2-2 tra United e Arsenal

Si sono concluse tutte le gare del turno infrasettimanale di Premier League valide per la quindicesima giornata. Si conclude in parità e sull’1-1 l’emozionane incontro tra il Fulham di Claudio Ranieri e il suo ex Leicester. A seguire i risultati finali con marcatori e classifica:

Risultati

BOURNEMOUTH-HUDDERSFIELD 2-1 – 5′ Wilson (B), 22′ Fraser (B), 38′ Kongolo (H)

BRIGHTON-CRYSTAL PALACE 3-1 – 24′ Murray (B), 31′ Balogun (B), 45′ Andone (B), 81′ Milivojevic (C)

WEST HAM-CARDIFF 3-1 – 49′ e 54′ Lucas Pérez (W), 61′ Antonio (W), 95′ Murphy (C)

BURNLEY-LIVERPOOL 1-3 – 54′ Cork (B), 62′ Milner, 69′ Firmino, 91′ Shaqiri

FULHAM-LEICESTER 1-1 – 42′ Kamara (F), 74′ Maddison (L)

WOLVERHAMPTON-CHELSEA 2-1 – 18′ Loftus-Cheek (C), 59′ Jimenez (W), 63′ Diogo Jota (W)

EVERTON-NEWCASTLE 1-1 – 19′ Rondon (N), 38′ Richarlison (E)

MANCHESTER UNITED-ARSENAL 2-2 – 26′ Mustafi (A), 30′ Martial (M), 68′ Lacazette (A), 69′ Lingard (M)

TOTTENHAM-SOUTHAMPTON 3-0 – 9′ Kane, 51′ Lucas, 55′ Son

Classifica: MANCHESTER CITY 41; LIVERPOOL 39; TOTTENHAM 33; CHELSEA, ARSENAL 31; EVERTON, BOURNEMOUTH,

MANCHESTER UNITED 23; LEICESTER 22; BRIGHTON 21; WATFORD 20; WOLVERHAMPTON 19; WEST HAM 18; NEWCASTLE 13; CRYSTAL PALACE 12; CARDIFF 11; HUDDERSFIELD 10; SOUTHAMPTON, BURNLEY, FULHAM 9.

Foto: Tottenham Twitter