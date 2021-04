Premier: frenata Leicester, 1-1 contro il Southampton in superiorità numerica

Il Leicester si ferma sull’1-1 sul campo del Southampton, gara valida per la 34a giornata di Premier League.

Padroni di casa in 10 uomini per quasi tutta la durata del match, Vestergaard espulso dopo soli 10′, ma sono i Saints a passare in vantaggio a sorpresa con il rigore di Ward-Prowse al 61′. L’assalto e le energie maggiori del Leicester hanno portato al pari immediato con Evans al 68′, ma il gol vittoria non è arrivato nel finale.

Punto che porta il Leicester a quota 63, saldamente al terzo posto con il Chelsea a 5 lunghezze e le inseguitrici a 8. Altro step in avanti per il Southampton, 37 punti che mettono ancora più al sicuro la permanenza dei biancorossi in Premier.